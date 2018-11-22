«А если это все ворованное?»: Пугачева задала неудобный вопрос после шумихи с кражей

Алла Пугачева сняла пятилетних двойняшек, сына Гарри и дочь Лизу, когда они играли в пиратов. А когда дети радовались найденному кладу, Примадонна задала им неожиданный вопрос.

Пока Максим Галкин гастролирует по Америке, его престарелая супруга Алла Пугачева регулярно присылает ему видеоотчеты, как ведут себя их дети Гарри и Елизавета. В свою очередь, шоумен делится роликами с заинтересованной общественностью, публикуя их на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Пиратский репортаж из дома. Главная фраза в финале", — подписал ролик Максим Галкин.

Видео начинается с того, что Лиза, облаченная в пирата, кричит, что они держат курс на остров Мадагаскар. И там, по сюжету, она с Гарри находит сокровища.

В коробке, изображающей клад, ребята обнаружили маскарадную маску, коробку со скрепками, браслеты, буквы и многое другое. И тут Алла Пугачева спросила:

"А если это все ворованное, чужое?" Лиза ответила: "Да не ворованное это ничего. Это старинный клад, который спрятали…" Но тут ее перебил Гарри: "А вдруг это и вправду ворованное и чужое?" Лиза, понизив голос, обратилась к брату: "Гаррик, давай играть, как будто не ворованное".

Короткое видео вызвало восторг у фанатов.

"Какие же милые дети", "Браво и наши аплодисменты Алле Борисовне. Какой воспитатель руководитель! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "А жест руки в конце, я не могу. Лизочка просто чудо из чудес", "У Лизы и жесты, и интонации, и мимика большой артистки. Очень интересно наблюдать за ростом ваших деток. Ну а фраза— шедевр!" — высказались фанаты.

Ранее Алла Пугачева оказалась втянута в шумиху с ограблением. Сын личной портники Примадонны оказался преступником, на счету которого несколько квартирных краж, а также хищение уникальных книг из хранилища Государственной публичной исторической библиотеки и вооруженный налет на Музей музыкальной культуры имени Глинки, откуда были вынесены бесценные скрипки Страдивари и Штайнера. К счастью, злоумышленника удалось задержать.