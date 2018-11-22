Рэперу Хаски грозит арест по трем статьям

На рэпера Хаски ( Дмитрий Кузнецов ) составили три протокола об административных правонарушениях, по каждому из них артиста могут арестовать на 15 суток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Алексея Аванесяна.

По словам юриста, один из протоколов касается незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, другой — мелкого хулиганства и неповиновения представителю власти, а третий — отказа пройти медицинское освидетельствование.

Суд вынесет решение по этим обвинениям 22 ноября.

Хаски задержали вечером 22 ноября в Краснодаре. Сначала ему пришлось перенести свой концерт из одного клуба в другой, но выступление все равно не состоялось. Тогда он забрался на автомобиль и начал читать рэп, но его стащили оттуда и забрали в полицию.

До этого Хаски рассказывал об отмене его выступления в Тольятти. По его словам, концерт отменили под давлением прокуратуры . СМИ также сообщали о попытках сорвать его концерт Ростове-на-Дону. Рэпер рассказывал, что правоохранители решили бороться с ним, усмотрев в его песнях «призывы к каннибализму», оскорбления чувств верующих, пропаганду нацизма и полового разврата.

17 ноября на YouTube заблокировали клип Хаски «Иуда» «по требованию государственных органов».