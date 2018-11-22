Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело

Признать вину рэпер отказался, заявив, что не понимает, что происходит.

Он рассказал, что после сорванного по вине организаторов концерта в Краснодаре вышел на улицу, где его ждали поклонники. Они попросили его спеть.

«Многим меня не было видно, и тут один из них предложил залезть на авто, которое стояло рядом. Я послушал», — сказал Хаски.

Через несколько минут сотрудники полиции сняли его с крыши автомобиля и отвезли в отделение.

По словам исполнителя, после задержания ему вручили протоколы, уже подписанные понятыми, которых он не видел.

«Считаю, что концерт был сорван людьми, которым не нравится мое творчество. Позже я узнал, что машина принадлежит некой женщине, а не человеку, который назвался ее владельцем. Я готов понести расходы на ремонт машины. По статьям готов заплатить штраф», — сказал Хаски в суде.

Рэпер попросил выпустить его на свободу.