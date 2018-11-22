Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело 

На рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) завели уголовное дело об умышленной порче имущества, сообщает «360» со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна.
Признать вину рэпер отказался, заявив, что не понимает, что происходит.
Он рассказал, что после сорванного по вине организаторов концерта в Краснодаре вышел на улицу, где его ждали поклонники. Они попросили его спеть.
«Многим меня не было видно, и тут один из них предложил залезть на авто, которое стояло рядом. Я послушал», — сказал Хаски.
Через несколько минут сотрудники полиции сняли его с крыши автомобиля и отвезли в отделение.
По словам исполнителя, после задержания ему вручили протоколы, уже подписанные понятыми, которых он не видел.
«Считаю, что концерт был сорван людьми, которым не нравится мое творчество. Позже я узнал, что машина принадлежит некой женщине, а не человеку, который назвался ее владельцем. Я готов понести расходы на ремонт машины. По статьям готов заплатить штраф», — сказал Хаски в суде.
Рэпер попросил выпустить его на свободу.