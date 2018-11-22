Криду не дали выступить в Сургуте

Концерт певца Егора Крида , который должен был пройти в Сургуте 19 ноября, отменили, так как местных чиновников и полицию не уведомили о проведении массового мероприятия. Об этом сообщает «Ура.ру».

Глава местного управления МВД Александр Ерохов заявил, что артист или организаторы его гастролей должны были сообщить о концерте полиции, главе города, а также профильным отделам администрации Сургута.

По словам Ерохова, уведомления необходимы для подготовки «паспорта безопасности массового мероприятия».

Полицейский уточнил, что концерт Элджея в Сургуте, запланированный на 30 ноября, состоится. Однако возрастной ценз для зрителей подняли с 16 до 18 лет.

По данным «Ура.ру», концерты Крида и Элджея требовали отменить представители «Работающей молодежи Сибири». По их мнению, в песнях этих артистов встречаются «мат и разврат», поэтому концерты нужно отменить ради «спасения детских душ».

Ранее интернет-пользователи угрожали Криду избиением и изнасилованием из-за его планов выступить в Дагестане. Полиция сочла угрозы в адрес певца экстремизмом. Представители лейбла Black Star объявили об отмене его выступления из-за «неспокойной обстановки на местах» и опасений за безопасность зрителей.