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Волочкова назвала себя преемницей Плисецкой и вызвала бешенство у поклонников 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Светская львица и экс-балерина Анастасия Волочкова отметила в своем Instagram день рождения великой Майи Плисецкой. Однако содержание поста полностью посвятила похвалам самой себе.
Около миллиона подписчиков Волочковой удивились словам хозяйки аккаунта. В публикации Анастасия назвала себя преемницей Плисецкой и первой официальной исполнительницей партии Кармен. Якобы это право ей передала сама легенда русского балета.
Подписчики упрекнули артистку в желании всеми силами впихнуться в список великих балерин.
«Я много читала про Майю и слушала интервью. Она одну репетицию провела с Анастасией. Видимо, это фото с той репетиции».
«Талантливых балерин не видно и не слышно, они талантливы! А вы, мадам Волочкова, везде — в дешевой рекламе, в скандалах, в пьяном состоянии и непристойном виде сверкаешь на просторах социальных сетей, безвкусица во всем».
«Вы правы. Иметь такого наставника — подарок судьбы, чего вряд ли скажешь о вас как ее ученице. Знай она, что из всего вашего репертуара останется только «пися — бабочка» в вашем исполнении и во всех вариациях, великая балерина тут же открестилась бы от такого позора. Плисецкая оставалась балериной до конца своей жизни. Ошиблась она в вас».
Сама Плисецкая в многочисленных интервью говорила, что Волочкова — просто хорошая балерина, придумавшая себе имидж.
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Анастасия Волочкова , Майя Плисецкая , Шоу-бизнес
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