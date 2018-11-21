Волочкова назвала себя преемницей Плисецкой и вызвала бешенство у поклонников

Около миллиона подписчиков Волочковой удивились словам хозяйки аккаунта. В публикации Анастасия назвала себя преемницей Плисецкой и первой официальной исполнительницей партии Кармен. Якобы это право ей передала сама легенда русского балета.

Подписчики упрекнули артистку в желании всеми силами впихнуться в список великих балерин.

«Я много читала про Майю и слушала интервью. Она одну репетицию провела с Анастасией. Видимо, это фото с той репетиции».

«Талантливых балерин не видно и не слышно, они талантливы! А вы, мадам Волочкова, везде — в дешевой рекламе, в скандалах, в пьяном состоянии и непристойном виде сверкаешь на просторах социальных сетей, безвкусица во всем».

«Вы правы. Иметь такого наставника — подарок судьбы, чего вряд ли скажешь о вас как ее ученице. Знай она, что из всего вашего репертуара останется только «пися — бабочка» в вашем исполнении и во всех вариациях, великая балерина тут же открестилась бы от такого позора. Плисецкая оставалась балериной до конца своей жизни. Ошиблась она в вас».

Сама Плисецкая в многочисленных интервью говорила, что Волочкова — просто хорошая балерина, придумавшая себе имидж.