Филипп Киркоров тратит по 500 тысяч рублей в месяц на обучение своих детей

В 2011 году Филипп Киркоров во время концерта сообщил, что стал отцом. Суррогатная мать родила ему дочку Аллу-Викторию. А через год у артиста появился сын Мартин. В этом году малыши должны были пойти в школу, но певец решил им продлить детство, поэтому в первый класс они отправятся только в будущем году. Филипп Бедросович практически не расстается с наследниками. Даже в гастрольные туры он берет их с собой.

Киркоров не жалеет денег на своих детей, так как считает, что они достойны самого лучшего. Не так давно они сменили детский садик. Если раньше они ходили в элитный подмосковный детсад с углубленным изучением английского языка при школе «Президент». То последние два года они посещают новый сад Gymnasium, который находится неподалеку от загородного дома артиста. Этот сад также называют «школой героев». Мартин посещает занятия по дзюдо, джиу-джитсу, а Алла-Виктория — занимается гимнастикой. На это Филипп Бедросович тратит 130 тысяч рублей в месяц. Также он оплачивает занятия наследницы в школе танцев «Тодес» (8 450 рублей в месяц).

Также детям артиста преподают различные предметы: развитие речи, математику, английский язык, окружающий мир. А так как Киркоров не может постоянно находится с наследниками, то существенную сумму денег он тратит на нянь. На двух гувернанток у певца уходит примерно 200 тысяч рублей каждый месяц. Таким образом, журналисты подсчитали, что всего ежемесячно на обучение малышей звезда тратит 500 тысяч рублей. Однако Киркоров продолжает быть самым высокооплачиваемым артистом в нашей стране, поэтому такие расходы ему по карману, об этом сообщает издание «Комсомольская правда».