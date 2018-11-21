Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известный певец умер от рака в 41 год 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: instagram.com/devin_lima
21 ноября скончался Девин Лима. Британский исполнитель и актер с прошлого года боролся с онкологией.
В 2017 году знаменитости поставили страшный диагноз: рак надпочечников четвертой стадии. Девин мужественно боролся с болезнью и перенес операцию, но недуг не отступил.
О смерти певца сообщили его родственники, передает портал TMZ. Лима снимался в кино, а также был частью музыкальной группы "LFO", популярной в 90-х годах. В последние годы Девин выступал с Брэдом Фишетти. Один из участников коллектива Рич Кронин умер от борьбы с лейкемией.
Самым популярным хитом группы стал трек "Summer Girls" 1999 года. Последняя совместная песня Брэда и Девина "Perfect 10" вышла летом 2017 года.
В прошлом году Фишетти рассказал, что больной раком Девин попросил его передать поклонникам слова любви и благодарности за их поддержку и молитвы, которые посылают поклонники.
Также Брэд сообщал, что у певца очень сложный процесс реабилитации. Он описал характер своего друга, как очень редкий, он сказал, что Девин — "один на миллион".
Дни.ру: последние новости
После свадьбы с Алибасовым от Федосеевой-Шукшиной требуют детей Шокирующий результат ДНК-теста довел Серова до слез "Злобный карлик!": Шнуров посмеялся над Нагиевым
Комментарии
Шоу-бизнес , Лима
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совфед ищет повод для ядерного удара197
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки1294
«Девушка пришла на работу довольная»18
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша196
Сама попросила: Миллионер убил подругу во время БДСМ-игр108
Видео
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
03:47
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша
Происшествия
03:38
Рэпера Хаски задержали
Шоу-бизнес
02:26
В России решили переоценить итоги Афганской войны
Армия
02:29
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе
Общество
05:58
Путин спросил с военных за гособоронзаказ
Политика
01:11
В ДНР сообщили о прибывших с нехорошими целями британцах
В мире
02:20
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки
Происшествия
00:21
На Москву идет шторм из Сибири
Погода Новости Москвы
04:32
Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение