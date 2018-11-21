Известный певец умер от рака в 41 год

21 ноября скончался Девин Лима . Британский исполнитель и актер с прошлого года боролся с онкологией.

В 2017 году знаменитости поставили страшный диагноз: рак надпочечников четвертой стадии. Девин мужественно боролся с болезнью и перенес операцию, но недуг не отступил.

О смерти певца сообщили его родственники, передает портал TMZ. Лима снимался в кино, а также был частью музыкальной группы "LFO", популярной в 90-х годах. В последние годы Девин выступал с Брэдом Фишетти. Один из участников коллектива Рич Кронин умер от борьбы с лейкемией.

Самым популярным хитом группы стал трек "Summer Girls" 1999 года. Последняя совместная песня Брэда и Девина "Perfect 10" вышла летом 2017 года.

В прошлом году Фишетти рассказал, что больной раком Девин попросил его передать поклонникам слова любви и благодарности за их поддержку и молитвы, которые посылают поклонники.

Также Брэд сообщал, что у певца очень сложный процесс реабилитации. Он описал характер своего друга, как очень редкий, он сказал, что Девин — "один на миллион".