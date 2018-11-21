Кети Топурия подтвердила расставание с Гуфом

Не так давно в сети появилась информация о том, что Кети Топурия разорвала отношения с Гуфом

Певица Кети Топурия несколько лет находилась в отношениях с рэпером Гуфом. В прошлом году стало известно, что Кети развелась со своим супругом Львом Гейхманом , от которого несколько лет назад родила дочку Оливию. Несмотря на развод, Кети и Лев смогли сохранить дружеские отношения ради дочери.

Последние месяцы пара активно делилась совместными снимками в социальных сетях, однако не так давно поклонники стали подозревать, что влюбленные расстались. Кети и Гуф отписались друг от друга в социальных сетях, после чего пользователи сразу же предположили, что в отношениях влюбленных не все гладко.

А накануне девушка из Екатеринбурга заявила, что у нее был роман с Гуфом. 18-летняя Яна дала откровенное интервью и заверила, что у нее есть доказательства интимной связи с артистом, которая длилась два года. Сам Гуф не стал давать комментарии по поводу его отношений с девушкой, а лишь рассмеялся. Также артист отметил, что Яне на самом деле 28 лет, а не 18, так что артист явно лично знаком с девушкой.

Журналисты связались с Кети Топурией, чтобы узнать ее мнение по поводу отношений Гуфа и девушки Яны. «Мы уже давно не общаемся, так что я ничего не знаю», — сообщила Топурия, подтвердив новость о своем разрыве с Гуфом, сообщает telegram-канал «Пушка».