«Гип-гип-ура!»: Поргина организует очередную гулянку

«Гип-гип-ура!»: вдовствующая Поргина организует очередную гулянку

Вдова Николая Караченцова готовится к юбилею — 24 ноября ей исполнится 70 лет. Подготовка к празднику идет полным ходом.

О том, как будет отмечать круглую дату, Людмила Андреевна задумалась давно. Вместе с мужем они строили планы, думали, кого пригласят и как отметят. Но, увы, Николай Караченцов до торжества не дожил — 26 октября, накануне собственного дня рождения, артиста не стало.

Людмила Поргина, как рассказали "Дни.Ру" друзья семьи, масштабных торжеств не планирует — банкет будет несколько скромнее, чем на нашумевших поминках Караченцова в Доме актера, когда шампанское лилось рекой, слышался звон бокалов и разгоряченная вдова кричала: "За вечную жизнь Колечки нам выпить пора — гип-гип-ура!"

В этот раз за праздничным столом соберутся лишь самые близкие — сын Андрей, невестка Ирина , внуки Петр, Янина и Ольга. Возможно, придут подруги — композиторы и поэты Елена Суржикова, Ирина Грибулина. Скорее всего Поргина позовет священника, который причащал Караченцова и онколога, который его лечил — все они стали членами семьи для Людмилы Андреевны. "Теперь я зовусь вдовой и привыкаю к этому новому слову, — улыбается вдовствующая Поргина. — К счастью, у меня есть сын, невестка, ее родители, внуки. Все они любили Колечку и, уверена, не бросят и меня".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Окт 2018 в 1:29 PDT Сама она рассказала, что муж перед смертью строго-настрого запретил ей горевать. "Коля, понимая, что уходит, объяснил мне: "Люда, ТАМ хорошо, я ТАМ уже был, поэтому не надо слез, умоляю тебя. Я ТАМ тебя буду ждать, и ТАМ мы всегда будем вместе", — рассказала Поргина. — Еще он мне сказал: "Когда я умру, ты, конечно, выпьешь за меня бокал!" И я выполнила на поминках его наказ. За то, что Коля был с нами и дарил свою любовь".

Людмила Поргина для Николая Караченцова была не просто женой, а добрым ангелом. Она 13 лет заботилась о тяжелобольном муже и сдувала с него пылинки — возила в заграничные путешествия, лежала с ним в клиниках, ходила в театры. "Про меня часто говорят, что я-де таскала всюду больного мужа, — вздыхает Людмила Андреевна. — Я не таскала его, а хотела, чтобы он жил нормальной, полноценной жизнью, бывал в театре, который любил, ездил в путешествия. Коля был в ясном уме, я понимала, что он говорит. Поэтому больше всего не хотела, чтобы он чувствовал себя инвалидом".