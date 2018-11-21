Филипп Киркоров поделился архивным видео

Король российской эстрады выложил ролик и рассказал, кто на самом деле придумал «легендарные» походы в зал и сбор цветов.

Филипп Киркоров сейчас находится в Перми . В среду, 21 ноября исполнитель завершает свое гастрольное турне с шоу «Я». Однако поклонников звезды ждет еще много встреч с их кумиром. Певец подготовил еще одну программу «Я+R. МОЕ ВТОРОЕ Я». С ней он выступит на католическое Рождество 25 декабря в СКК «Олимпийский». Об этом рассказал сам король российской эстрады у себя в аккаунте. Он также поделился архивной записью с «Песни года 1997», где исполнил композицию «Единственная моя».

Говоря о видео, Киркоров признался, что ему захотелось освежить в памяти «легендарные» походы в зал и сбор цветов. Он отметил, что это все было задолго до Николая Баскова , который позже возвел это в культ. «А начинали эти знаменитые спуски и цветособирания мы с Софией Михайловной Ротару , которую в этом никто никогда не сможет превзойти! Вот примерно так это было, когда я был на 21 кг „моложе“, — написал исполнитель.

Почитатели певца живо отреагировали на публикацию и засыпали его комплиментами. „Вами столько сделано! Один раз была на вашем концерте в 2013 году! С этого момента я Ваш слушатель и зритель, очень люблю и уважаю! Вы очень выросли во всем. Мы с Вами ровесники. Желаю Вам от всей души счастья, еще больше замечательных хитов. Вы настоящая звезда!“, „Мне всегда Ф. Киркоров нравился и нравится. Мне кажется, у него голос лучше всех“, „Сколько времени прошло, а все тот же азарт и огонь! Помню, когда была на Вашем концерте в Кремле, тогда мне было 11 лет. Это был счастливый день моей жизни, когда видела Вас! Сейчас мне уже почти 30 лет, а без Ваших песен не могу! Люблю Ваше творчество!“, „Песня, на которой я выросла! Одна из любимых“, „Филипп Бедросович, Вы и только Вы всегда были, есть и будете номер один из всех, как среди мэтров и живых легенд, так и среди современных поколений!“, „Потрясающий, великолепный! Сколько энергии!“, „Красавец какой нереальный! Мурашки!“, „Шикарный!“, „Все-таки это самая крутая песня“, — написали они.

Правда, в бочке с медом нашлась и ложка дегтя. Один из пользователей упрекнул Киркорова, что тот как и 21 года назад продолжает петь под фонограммы. „И вы тогда пели под фанеру и это есть в ютюбе“, — отметил он.