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Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились
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Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной 

Рамблер 35 минут назад
Известный 71-летний российский музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, об этом сообщил портал "Вечерняя Москва". До этого пара прожила вместе более двух десятков лет.
Для пары данный брак не первый: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз.
Федосеева-Шукшина и Алибасов начали встречаться еще в 1995 году, однако через несколько лет пара рассталась, но сохранила дружескую связь. Тем не менее, в конечном итоге Алибасов и Федосеева-Шукшина вновь сошлись, а теперь окончательно узаконили свои отношения.
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