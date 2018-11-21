Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились

Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

Известный 71-летний российский музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, об этом сообщил портал "Вечерняя Москва" . До этого пара прожила вместе более двух десятков лет.

Для пары данный брак не первый: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз.

Федосеева-Шукшина и Алибасов начали встречаться еще в 1995 году, однако через несколько лет пара рассталась, но сохранила дружескую связь. Тем не менее, в конечном итоге Алибасов и Федосеева-Шукшина вновь сошлись, а теперь окончательно узаконили свои отношения.