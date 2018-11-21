Александр Серов обвинил Дарью Друзьяк в краже денег

Александр Серов написал заявление в полицию на Дарью Друзьяк . Напомним, что ранее звезда проекта «Дом-2» заявила о том, что она ждет ребенка от артиста. Этот факт певец опровергает, утверждая, что он не вступал в интимную связь с Дарьей. Более того, он считает её мошенницей и обвиняет в краже 320 тысяч рублей.

Деньги, якобы, находились в квартире Серова, в которой он разрешил Друзьяк временно пожить. Александр уверен, что кроме бывшей участницы «Дома-2» украсть эту сумму никто не мог.

Подозрение на домработницу не падает, так как с ней музыкант сотрудничает уже 5 лет и она, по его словам, проверенный человек.