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Лобода вновь попала в больницу
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Прояснилась ситуация с посещением Лободы больницы 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Фото: Instagram
Светлана Лобода прошла плановый осмотр в Боткинской больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря певицы Дарью Бурлакову.
Ранее Светлана Лобода сообщила поклонникам, что ее день начался в Боткинской больнице. Певица рассказала, что ее соседкой по палате оказалась Анита Цой.
«Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате — @anitatsoy — твоя помощь в самой экстренной ситуации — абсолютно бесценна», — написала Лобода в Instagram.
Напомним, певицу экстренно госпитализировали 23 октября. На следующий день она перенесла операцию по удалению камней из почки. За два дня до этого в больницу попала Анита Цой — ей пришлось перенести операцию по удалению желчного пузыря.
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