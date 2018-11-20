Лобода вновь попала в больницу

Прояснилась ситуация с посещением Лободы больницы

Светлана Лобода прошла плановый осмотр в Боткинской больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря певицы Дарью Бурлакову.

Ранее Светлана Лобода сообщила поклонникам, что ее день начался в Боткинской больнице. Певица рассказала, что ее соседкой по палате оказалась Анита Цой

«Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате — @anitatsoy — твоя помощь в самой экстренной ситуации — абсолютно бесценна», — написала Лобода в Instagram.

Напомним, певицу экстренно госпитализировали 23 октября. На следующий день она перенесла операцию по удалению камней из почки. За два дня до этого в больницу попала Анита Цой — ей пришлось перенести операцию по удалению желчного пузыря.