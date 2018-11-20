Суд отправил Цымбалюк-Романовскую мыть дворы

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Суд вынес приговор Цымбалюк-Романовской 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская приговорена к 250 часам обязательных работ, сообщает «МК».
Цымбалюк-Романовская признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни Армена Джигарханяна.
Суд согласился с доводами обвинения, утверждавшего, что Романовская установила в одном из рабочих кабинетов театра под руководством Армена Джигарханяна бескорпусную видеокамеру, которая была вмонтирована в потолочный плинтус в целях ведения скрытого видеонаблюдения.
Цымбалюк-Романовская резко ответила на обвинения
Впоследствии видеозапись, содержащая личную тайну, продемонстрирована в эфире одного из центральных каналов.
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