Суд отправил Цымбалюк-Романовскую мыть дворы

Суд вынес приговор Цымбалюк-Романовской

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская приговорена к 250 часам обязательных работ, сообщает «МК».

Цымбалюк-Романовская признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни Армена Джигарханяна.

Суд согласился с доводами обвинения, утверждавшего, что Романовская установила в одном из рабочих кабинетов театра под руководством Армена Джигарханяна бескорпусную видеокамеру, которая была вмонтирована в потолочный плинтус в целях ведения скрытого видеонаблюдения.

Впоследствии видеозапись, содержащая личную тайну, продемонстрирована в эфире одного из центральных каналов.