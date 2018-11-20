Скандал в «Голосе»: Лоза поднял руку на Басту

Лоза обвинил Басту в неумении петь

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал российское шоу «Голос», и особо досталось одному из членов жюри проекта — рэперу Басте. По мнению Лозы, артист ничему не может научить хорошего конкурсанта, так как сам петь не умеет.

Музыкант Юрий Лоза подверг критике проект «Голос», выразив мнение, что он не нацелен на поиск новых талантов. Он также назвал членов жюри «слабенькими вокалистами и артистами», отметив, что рэпер Баста, один из «сенсеев» проекта, на его взгляд, не умеет петь.

«Члены жюри очень слабенькие сами — как вокалисты, как артисты. Чему может научить хорошего певца рэпер Баста? Который петь не умеет. А популярен он только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайм. Возьмите любой проект и покажите его в прайм-тайм — будет не меньшая популярность, а большая»,

По его словам, в российском «Голосе» «все прописано от начала и до конца».

«Вся наша медиасистема заточена на покупку устаревшего иностранного вторсырья. Когда какой-то проект на Западе набивает оскомину, его продают дешево, а наши его покупают дорого по первоначальным ценам. На этом они и живут, зарабатывают, — продолжил Лоза. — В этом проекте все прописано от начала до конца: расстановка, как реагируют судьи, что нужно брать, чего не брать, там ни о каких талантах разговора нет. Нужны характеры, нужны типажи, свара в рамках, чтобы об этом говорили».

Музыкант пояснил, что члены жюри «Голоса» якобы намеренно отсеивают наиболее сильных конкурсантов, боясь возможной конкуренции на эстраде в будущем.

«Хороших, сильных артистов, с которыми трудно потом будет бороться, чтобы народ не возмущался, обычно отсеивают на слепых прослушиваниях. Смотрят материал, и всех сильных стараются убрать. Еще вдруг победят, а потом будут толкаться на эстраде и мешать петь членам жюри».

В настоящий момент на российском телевидении идет уже седьмой по счету сезон основного «Голоса» (у проекта также есть детская версия и версия «60+»), носящий название «Голос. Перезагрузка». Наставниками очередного эпизода шоу являются уже упомянутый рэпер Василий Вакуленко , поп-певица Ани Лорак, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и композитор Константин Меладзе . Премьера седьмого сезона состоялась на Первом канале 12 октября, тогда как в минувшую пятницу на проекте прошли последние слепые прослушивания: следуя простой логике, нокаут-стадия начнется уже на этой неделе.

Что примечательно, рэпер является самым опытным членом жюри — в отличие от своих визави ранее он уже был наставником проекта.

Ранее в целесообразности нахождения Вакуленко (а также Шнурова) в жюри «Голоса» усомнились представители РПЦ . По мнению первого замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александра Щипкова, артисты не обделены талантом, однако у них обоих «очень сильно хромает качество языка».

«Что касается и Вакуленко, и Шнурова, — люди талантливые, — заявил Щипков в эфире телеканала «Спас». — Но как бы так помягче сказать: у них у обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся — вообще их тексты, их разговоры на публике».

Он также задался вопросом, какую цель ставят перед собой создатели шоу, напомнив, что никто не отменял воспитательной и просветительской функций телевидения. Продолжая разговор о творчестве Басты и Шнурова, представитель РПЦ предположил, что на содержание текстов песен музыкантов, возможно, влияет их образ.