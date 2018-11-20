Осина похоронили в Москве

Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Исполнитель хита "Плачет девочка в автомате" Евгений Осин скончался в возрасте 54 лет от остановки сердца у себя дома. Прощание с ним прошло в ритуальном зале на Троекуровском кладбище. Гроб с телом артиста опустили в могилу под аплодисменты.

Разин отметил, что Осин был очень добрым и отзывчивым человеком, талантливым исполнителем.

"Такие артисты должны жить долго, чтобы дарить нам счастье, но, к сожалению, так не происходит", — сказал Разин.

"Он оставил очень позитивные песни. В нем жила любовь — к дочери, музыке, зрителям. И они его очень любили", — сказал бывший концертный директор певца Алексей Савельев.

Дана Борисова выразила соболезнования родным и близким певца.

"Женя был очень светлым человеком, его любили зрители. Очень грустно, что уходят молодые, талантливые", — сказала она.