Ещё
Осина похоронили в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Instagram
Певца Евгения Осина во вторник похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, на похоронах присутствовало большое количество друзей, коллег и поклонников музыканта, передает корреспондент РИА Новости.
Исполнитель хита "Плачет девочка в автомате" Евгений Осин скончался в возрасте 54 лет от остановки сердца у себя дома. Прощание с ним прошло в ритуальном зале на Троекуровском кладбище. Гроб с телом артиста опустили в могилу под аплодисменты.
На похоронах присутствовали телеведущая Дана Борисова, певцы Алексей Крылов, Марат Крымов, Феликс Царикати, поэт Александр Шаганов, продюсер Андрей Разин, большое количество друзей и поклонников творчества певца.
Разин отметил, что Осин был очень добрым и отзывчивым человеком, талантливым исполнителем.
"Такие артисты должны жить долго, чтобы дарить нам счастье, но, к сожалению, так не происходит", — сказал Разин.
"Он оставил очень позитивные песни. В нем жила любовь — к дочери, музыке, зрителям. И они его очень любили", — сказал бывший концертный директор певца Алексей Савельев.
Дана Борисова выразила соболезнования родным и близким певца.
"Женя был очень светлым человеком, его любили зрители. Очень грустно, что уходят молодые, талантливые", — сказала она.
Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи поэта Андрея Вознесенского.
Последние новости
Как пожары в США развеяли иллюзии россиян "Филькина грамота". Приемные дети оклеветали мать и теперь хотят домой В Аргентине рассказали, как погибла подлодка "Сан-Хуан"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды838
В Москве произошла массовая драка185
Разин спас Осина от кремации70
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции57
Супруги устали жить на пенсию и решили умереть765
Видео
01:24
Украинцы открыли огонь во время инаугурации главы ДНР
Украина В мире
03:16
Мертвую пенсионерку позвали за пособием на похороны
Общество
01:41
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
В мире Украина
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
00:54
Лолиту увезли с концерта в больницу
Шоу-бизнес
03:56
Учительница физкультуры на уроке била школьников скакалкой
Происшествия
00:25
Замерзший пруд под Рязанью приобрел цвет борща
Экология Общество
01:29
Новый глава ДНР вступил в должность
В мире
04:14
Удлиненный «Искандер» попал на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение