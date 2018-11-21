Глеб Самойлов назвал причину распада «Агаты Кристи»

Один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов сообщил, что коллектив распался из-за того, что они с братом Вадимом влюбились в одну девушку.

«Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали это долгое время. Это реальная правда, именно она и привела к распаду «Агаты Кристи»», — цитирует Глеба Самойлова НСН.

Также музыкант отметил, что после образования коллектива испытывал некоторые притеснения со стороны других участников «Агаты Кристи».

«Эмоционально я не очень комфортно чувствовал себя поначалу в группе «Агата Кристи», меня все гнобили. Вадик поменьше, дома мы тоже не жили вместе. А вот Саша (Александр Козлов. — News.ru) и Петя (Пётр Май. — News.ru) отрывались на мне по полной схеме. «Малой, молодой пришёл»», — поведал Глеб Самойлов.

Группа «Агата Кристи» была образована в 1985 году в Свердловске. Авторами песен были братья Вадим и Глеб Самойловы, а также ушедший из жизни в 2003 году Александр Козлов. В 2009 году группа устроила прощальный тур, а через год отыграла последнее выступление на рок-фестивале «Нашествие».