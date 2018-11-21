Ещё
Глеб Самойлов назвал причину распада «Агаты Кристи»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глеб Самойлов назвал причину распада «Агаты Кристи» 

News.ru + ещё 14 3 часа назад
Фото: Агата Кристи
Один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов сообщил, что коллектив распался из-за того, что они с братом Вадимом влюбились в одну девушку.
«Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали это долгое время. Это реальная правда, именно она и привела к распаду «Агаты Кристи»», — цитирует Глеба Самойлова НСН.
Также музыкант отметил, что после образования коллектива испытывал некоторые притеснения со стороны других участников «Агаты Кристи».
«Эмоционально я не очень комфортно чувствовал себя поначалу в группе «Агата Кристи», меня все гнобили. Вадик поменьше, дома мы тоже не жили вместе. А вот Саша (Александр Козлов. — News.ru) и Петя (Пётр Май. — News.ru) отрывались на мне по полной схеме. «Малой, молодой пришёл»», — поведал Глеб Самойлов.
Группа «Агата Кристи» была образована в 1985 году в Свердловске. Авторами песен были братья Вадим и Глеб Самойловы, а также ушедший из жизни в 2003 году Александр Козлов. В 2009 году группа устроила прощальный тур, а через год отыграла последнее выступление на рок-фестивале «Нашествие».
Как писал News.ru, в августе Вадим Самойлов выступил на третьем ежегодном музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве. На сцену тогда также вышли рэпер Loc-Dog, Егор Крид и группа «Ленинград».
News.ru: последние новости
Бари Алибасов женился на экс-супруге Василия Шукшина Бывшей жене Джигарханяна вынесли приговор Поклонники рэпера Хаски пожаловались на полицию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе62
«Истинные финны» захотели кусочек России364
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»76
Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились92
Умерла женщина с ампутированной по ошибке ногой93
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
10:19
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе
В мире
02:11
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой
Происшествия
02:48
Решена судьба поэта-каннибала
Происшествия
00:38
«С-400 — дело решенное»
Оружие Ближний Восток
04:27
Москвичей предупредили о лжесотрудниках Мосэнергосбыта
Новости Москвы
00:22
Вышедший на пенсию пилот напоследок повредил самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение