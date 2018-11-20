Экс солист «Технологии» отказывается платить алименты

Роман Рябцев уклоняется от уплаты алиментов

В среде отечественного шоу-бизнеса назревает новый скандал

Известный в прошлом музыкант и исполнитель Роман Рябцев , по данным WomanHit.ru, на протяжении многих лет исправно не платит алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. При этом сам он вполне доволен жизнью и обеспечен, о чем свидетельствуют его многочисленные посты в социальных сетях.

Как музыкант Роман давно перешел в разряд «сбитых летчиков», однако концертную деятельность худо-бедно продолжает, работает в студии, периодически выступает в клубах, на корпоративах и имеет свою немногочисленную, но преданную аудиторию. С детьми Роман давно не общается и помогать им материально не хочет.

Недавно состоялся суд, согласно решению которого Рябцев обязан выплачивать своим детям от первого брака алименты в минимальном размере, поскольку официально нигде не работает и, по словам его бывших коллег, все свои доходы получает через «черную кассу». Но даже такую скромную сумму экс-солист группы «Технология» не в состоянии выделить из своего бюджета. Первая жена Рябцева обсуждать эту ситуацию с прессой отказывается, однако в одном из комментариев в соцсетях она впервые за много лет открыто высказалась на эту тему.