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Карел Готт экстренно госпитализирован
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Певец Карел Готт экстренно госпитализирован 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Всемирно известный чешский певец Карел Готт находится во Всеобщей факультетской больнице Праги с тяжёлым воспалением. Ранее 79-летний артист перенёс несколько операций из-за онкологического заболевания.
«По настоянию врачей Карел Готт был госпитализирован в Праге в связи с воспалением верхних дыхательных путей», — цитирует ТАСС продюсера певца Анету Штолцову.
На госпитализации настояли врачи, которые опасаются, что у певца могут развиться осложнения. В результате Карел Готт отменил выступление в своём родном городе Пльзень на западе Чехии.
Уточняется, что певец находится на карантине, чтобы не подхватить грипп, которым заражаются всё больше и больше жителей страны. Исполнителю нельзя рисковать своим здоровьем, так как это может подорвать его организм, истощённый несколькими операциями по поводу онкологии и заболеванием сердца.
Карел Готт известен как «король чешской поп-музыки». Он записал почти 200 пластинок, которые принесли ему славу в Чехословакии, Польше, СССР и ГДР.
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