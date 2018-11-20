Певец Карел Готт экстренно госпитализирован

Всемирно известный чешский певец Карел Готт находится во Всеобщей факультетской больнице Праги с тяжёлым воспалением. Ранее 79-летний артист перенёс несколько операций из-за онкологического заболевания.

«По настоянию врачей Карел Готт был госпитализирован в Праге в связи с воспалением верхних дыхательных путей», — цитирует ТАСС продюсера певца Анету Штолцову.

На госпитализации настояли врачи, которые опасаются, что у певца могут развиться осложнения. В результате Карел Готт отменил выступление в своём родном городе Пльзень на западе Чехии.

Уточняется, что певец находится на карантине, чтобы не подхватить грипп, которым заражаются всё больше и больше жителей страны. Исполнителю нельзя рисковать своим здоровьем, так как это может подорвать его организм, истощённый несколькими операциями по поводу онкологии и заболеванием сердца.

Карел Готт известен как «король чешской поп-музыки». Он записал почти 200 пластинок, которые принесли ему славу в Чехословакии, Польше, СССР и ГДР.