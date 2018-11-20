Азиза рассказала об убийстве Талькова

Азиза рассказала об убийстве Игоря Талькова

Азиза Мухамедова стала популярна в 90-е годы и была всеобщей любимицей. Ее головокружительная карьера началась с песни «Милый мой, твоя улыбка».

В 90-е карьера Азизы складывалась как нельзя удачно, но артистку ждали страшные испытания в жизни. В 1991просто его так оформили как телохранителя, чтобы вместе поехать на отдых. Он не был связан с криминалом. Через три месяца я собиралась за него замуж, уже была беременна от него. Узнав об этом, он сразу забрал меня к себе. Но году 6 октября был убит Игорь Тальков . Убийство случилось за несколько минут до уже не случившегося выхода певца на сцену, в момент потасовки охранников Талькова с другом Азизы Малаховым , от которого артистка ждала ребенка.

«Игорь Малахов никогда не был моим охранником, он был моим любимым человеком. 6 октября, после всей этой трагедии, я потеряла ребенка», — говорит Азиза.

Певица до сих пор не может забыть события того дня, который полностью изменил ее жизнь. Она прилетела за два дня до того злополучного дня.

«Я вообще должна была уехать шестого обратно в Москву, но меня попросили остаться и выступить на еще одном концерте. У меня был сильный токсикоз, но я согласилась, хотя Игорь уговаривал отказаться. Я попросила поменяться с Тальковым, чтобы я выступила раньше, чем он. Тогда уже пришли люди Талькова, начались какие-то выяснения отношений, Малахов конечно стал заступаться», — вспоминает артистка.

При этом у самой Азизы с Тальковым всегда были хорошие отношения, поэтому у артистки сложилось впечатление, что его словно настроили против нее.

«Я даже предположить не могла, что начнется что-то подобное. Я сидела в столовой, пила чай, вдруг слышим щелчки, крики. Выбежала и увидела. что Игорь лежит, драка, я стала его закрывать собой, чтобы его не били по голове. Я увидела, что в руках у Валеры, директора Талькова, в руках пистолет Малахова. Я побежала за Валерой, он засунул пистолет в бочок унитаза. Тогда еще никто не знал, что Талькова ранили», — вспоминает Азиза.

Спустя полчаса певица узнала, что Талькова ранили, на тот момент Малахов уже куда-то уехали.

«Сначала сказали, что ранили. Только когда его увезли на скорой помощи, нам потом сказали, что он погиб. Тогда уже приехала оперативники, а никого нет, только я. И вроде первая начала отвечать на вопросы. Малахов сбежал, я не знаю, куда, на тот момент было важно, что случилось с Игорем Тальковым. Я не спала несколько ночей», — делится артистка.

Тогда во всем обвинили возлюбленного Азизы.

«Я увидела у себя пол головы седых волос, думала, такое только в кино возможно. А потом узнала у врача, что потеряла ребенка. Я подумала, что я в этот день умерла. Если бы не моя мама тогда, я бы сошла с ума после всего этого», — говорит Азиза.

Малахов также переживал из-за потери ребенка, они с Игорем после случившегося были вместе несколько лет.

Долгие годы Азизу во многом считали виновной в смерти Талькова, а после стресса она не могла петь.

«Травля началась сразу, коллеги-артисты разделились. Тогда Кобзон мне предложил уехать в Америку, но там я не смогла пробыть и два месяца. Вернулась на родину», — признается артистка.

Азиза так и не смогла иметь детей, но у нее есть крестные дети, один из которых является внуком Игоря Талькова. Отметим, что артистка стала православной около 15 лет назад.