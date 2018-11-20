Лолиту увезли с концерта в больницу

Лолита попала в больницу

По словам очевидцев, Лолита чувствовала семя неважно еще до начала выступления, однако, несмотря на состояние, приняла решение выйти на сцену. Примерно в середине концерта артистка обратилась к слушателям, честно рассказав о своем состоянии, после чего покинула сцену.

"Лолита старалась держаться изо всех сил сегодня на концерте… И было видно и понятно, что она и впрямь чувствовала себя очень плохо, но надеялась, что ей полегчает… К сожалению, с давлением шутки плохи», — рассказала в соцсетях одна из поклонниц Лолиты.

Сразу после выступления певицу доставили в одну из местных больниц, где ее состояние удалось стабилизировать. Так как концерт в Могилеве был последним, в рамках поездки в Белоруссию, уже ночью Милявская вернулась в Москву, где ее встретил лечащий врач.

"Мы приехали в Москву, и с утра Лолита отправилась в больницу. Думаю, что ей придется провести там минимум несколько дней. По поводу переноса концерта в Могилеве — понятно, что в понедельник вечером все обсуждалось впопыхах, но у нас настрой повторить концерт еще раз в этом городе. Дайте нам пару дней, чтобы понять, что с самочувстием артистки. Может быть, это решится в течение двух недель", — прокомментировал ситуацию концертный директор артистки Эдуард Хруцкий.

Многочисленные поклонники Лолиты, в свою очередь, поддерживают ее посредством фан-аккаунтов в соцсетях, желая скорейшего выздоровления.