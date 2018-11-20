Анита Цой рассказала о перенесенной операции

Эта осень стала очень сложной для многих звезд. В больнице оказалась не только Светлана Лобода , которой пришлось сделать операцию на почке, но и Анита Цой . Несколько недель назад она отменила ближайшие концерты, а затем была госпитализирована в одну из больниц Москвы . 47-летняя певица пережила операцию по удалению желчного пузыря. Вскоре она вышла на связь с поклонниками и сообщила, что уже чувствует себя лучше.

Сегодня Анита Цой стала гостьей программы о здоровье Елены Малышевой "Жить здорово!". Ведущей и зрителям певица рассказала о перенесенной операции по удалению желчного пузыря.

"За месяц до операции я проходила обследование, все было спокойно. За своими "камнями" я наблюдаю порядка семи лет, ничего не предвещало. Когда я давала концерт в Краснодарском крае, почувствовала уже знакомую мне боль, концерт я допела, продержалась 130 км по трясущейся дороге, а потом поняла, что могу потерять сознание. Сначала я попала в краснодарскую больницу, а затем на самолете меня доставили в Москву в Боткинскую больницу, где мне и провели операцию", — поделилась подробностями случившегося Цой.

Анита Цой стала гостьей программы Елены Малышевой, где рассказала о своей болезни и операции/Фото: кадр из передачи

Елена Малышева дала несколько комментариев по поводу диагноза Аниты. Народный доктор сообщила, что с подобными проблемами обычно сталкиваются те, кто соблюдает строгие диеты и тщательно следит за своим весом. Не исключение и Цой. "У нее иногда были такие разгрузочные дни, что меня брала оторопь. По несколько дней она могла питаться одними грейпфрутами", — вспомнила Малышева.

В финале эфира ведущая программы "Жить здорово!" и ее коллеги дали Аните несколько советов по питанию после удаления желчного пузыря, а Цой призвала зрителей быть внимательными к своему здоровью и не повторять ее ошибок.