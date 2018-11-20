Смерть омрачила отдых Меган Маркл

Смерть омрачила безмятежный отдых Меган Маркл

Деловая поездка Принца Гарри и Меган Маркл в Новую Зеландию в прошлом месяце оставили много теплых воспоминаний. Однако теперь королевская чета столкнулась и трагическими вестями. Девушка, которая встречала молодую пару во время последнего визита, скончалась,

19-летняя Ева МакГоули виделась с Меган Маркл и принцем Гарри на частной встрече в Доме правительства в Новой Зеландии несколько недель назад. Девушка долгое время боролась с раком носоглотки.

Cемья тинейджера поделилась трагической новостью в Instagram, где та документировала свою жизнь.

"Мы убиты горем". Ева оставила нас вчера утром", — написали близкие умершей.

Примечательно, что девушка назвала встречу с Принцем Гарри и Меган Маркл самым ярким событием в своей жизни, передает издание Express.

"Я настолько благодарна, что была приглашена в Дом правительства, чтобы встретиться с ними сегодня утром!", — делались радостным событием Ева в соцсетях.

Ранее стало известно, что сестра Меган Маркл Саманта написала книгу о герцогине Сассекской. В произведении родственница пообещала рассказать "все-все" о жене принца Гарри.

Книге дали название "В тени герцогини". Она уже готова к публикации, однако издатель отложил выпуск до рождения первенца Меган Маркл. Видимо, так сестра решила поздравить герцогиню с рождением долгожданного малыша.