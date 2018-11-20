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Смерть омрачила отдых Меган Маркл
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Смерть омрачила безмятежный отдых Меган Маркл 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Reuters
Деловая поездка Принца Гарри и Меган Маркл в Новую Зеландию в прошлом месяце оставили много теплых воспоминаний. Однако теперь королевская чета столкнулась и трагическими вестями. Девушка, которая встречала молодую пару во время последнего визита, скончалась,
19-летняя Ева МакГоули виделась с Меган Маркл и принцем Гарри на частной встрече в Доме правительства в Новой Зеландии несколько недель назад. Девушка долгое время боролась с раком носоглотки.
Cемья тинейджера поделилась трагической новостью в Instagram, где та документировала свою жизнь.
"Мы убиты горем". Ева оставила нас вчера утром", — написали близкие умершей.
Примечательно, что девушка назвала встречу с Принцем Гарри и Меган Маркл самым ярким событием в своей жизни, передает издание Express.
"Я настолько благодарна, что была приглашена в Дом правительства, чтобы встретиться с ними сегодня утром!", — делались радостным событием Ева в соцсетях.
Ранее стало известно, что сестра Меган Маркл Саманта написала книгу о герцогине Сассекской. В произведении родственница пообещала рассказать "все-все" о жене принца Гарри.
Книге дали название "В тени герцогини". Она уже готова к публикации, однако издатель отложил выпуск до рождения первенца Меган Маркл. Видимо, так сестра решила поздравить герцогиню с рождением долгожданного малыша.
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