Лоза обвинил Басту в неумении петь

Известный музыкант Юрий Лоза заявил, что жюри шоу «Голос» на Первом канале специально отсеивает сильных вокалистов, чтобы выглядеть презентабельнее на фоне «сырых» артистов. При этом певец усомнился в таланте самих судей.

«Члены жюри очень слабенькие сами как вокалисты, как артисты. Чему может научить хорошего певца рэпер Баста? Который петь не умеет. А популярен он только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайме», — цитирует музыканта «Царьград».

Лоза также отметил, что вся программа является постановочной, в том числе отбор новых артистов.

«Смотрят материал, и всех сильных стараются убрать. Ещё вдруг победят, а потом будут толкаться на эстраде и мешать петь членам жюри», — заявил он.

Ранее в интервью News.ru, певец заявил, что «Голос» — это очередной распил бабла. По его словам, чтобы молодому таланту пробиться, его бюджет должен исчисляться в сотнях тысяч долларов.