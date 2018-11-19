Монеточка снова сорвала выступление

Певица Лиза Гырдымова, известная как Монеточка, в очередной раз внезапно отменила своё выступление: молодая поп-исполнительница была заявлена как участница церемонии вручения ежегодной премии «Нового Радио» «Высшая Лига», однако накануне концерта выйти на сцену отказалась.

«Высшая Лига» могла бы стать для Монеточки первой профессиональной музыкальной наградой — 30 ноября в «Крокус Сити Холле» «Новое Радио» вручит почётные статуэтки исполнителям, чьи песни лидировали в хит-параде радиостанции в течение года.

Менее чем за 2 недели до выступления, когда соглашение с организаторами было подписано, фотография певицы мелькала на рекламных плакатах, анонсирующих церемонию, и почти все билеты на концерт были раскуплены, менеджер певицы, Евгений Крамар, ссылаясь на «форс-мажорные обстоятельства», сообщил руководству «Нового Радио» о расторжении договора.

Мама певицы, которая выступает в качестве её агента, оказалась не в курсе происходящего и о причинах отмены выступления ничего сказать организаторам церемонии не смогла.

Это уже не первый случай подобного поведения Монеточки — летом интернет-звезда без объяснения причин отказалась от участия в фестивале «Нашествие», в сентябре за полчаса до начала выступления был сорван концерт в столичном клубе Gipsy, в прошлом месяце представители певицы отменили гастроли в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

Профессиональная репутация восходящей звезды на рынке шоу-бизнеса становится всё более сомнительной. Неоднократно Монеточка становилась объектом критики коллег по цеху, и сегодня продолжает собирать нелестные отзывы.

«Мне нравится Монеточка. Но я тот самый зритель, который осведомлён о частых отменах выступлений по непонятным причинам. Поэтому мне её хватит в интернете. Но вот что чувствуют организаторы концертов, я понять могу сполна! Деловую репутацию и бизнес никто не отменял. Лиза, ай-я-яй! Конечно можно погрозить незрелой девочке пальчиком, но это бесполезно. Человек сам кузнец своего будущего, но подставлять людей — это уже не совсем личное. Есть понятие «дал слово». Раз уж с этим плохо, хотелось бы попросить уже не девочку по годам, не назначать никаких встреч со зрителем. Это ведь просто: сначала подумал, потом сделал. Или Монеточке всё пох…? Тогда с кем я сейчас разговаривала?», — комментирует Лолита Милявская.