Максакова вспылила на шоу Кудрявцевой

Максакова вспылила в разговоре с Кудрявцевой

Ранее в эфире шоу «На самом деле» Людмила Вороненкова заявила, что ее внучка Екатерина лечилась в реабилитационном центре от депрессии и зависимости. Адвокат женщины заявила, что на девушке «сказались» полтора года, которые она провела с Максаковой.

«Какой же надо быть… Да у меня слов просто нет! Это же твоя внучка, что ты творишь? Что, Кате лучше от того станет, что на всю страну будет известно, что она лечится в клинике», — возмутилась Максакова.

Также она рассказала, что за последние годы ей пришлось отказаться от 99 процентов своих друзей, которые на самом деле друзьями не были.

Людмила Вороненкова утверждала, что Максакова хочет получить от ее внучки генеральную доверенность, чтобы распоряжаться его имуществом.

В октябре 2016 года Максакова и Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

Двадцать третьего марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева. Максакова решила остаться на Украине вместе с младшим сыном.