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Умер актер из «Пятого элемента»
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Умер актер из «Пятого элемента» 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Актер Джон Блузал умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает The Independent.
Причина смерти не раскрывается.
Блузал родился в Польше в 1929 году. Десять лет спустя он переехал в Австралию с семьей, где начал выступать в театре. В 1960-м он перебрался в Великобританию, где начал сниматься в телесериалах и полнометражном кино. В частности, он сыграл в мюзикле «На помощь!» с членами группы The Beatles, единственной комедии бондианы «Казино Рояль» 1967 года, ленте «Супермен 3» Ричарда Лестера, антиутопии «Темный город» и фантастическом боевике «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович.
Британским зрителям Блузал наиболее известен по сериалу «Викарий из Дибли». Одним из последних фильмов с его участием стала комедия «Да здравствует Цезарь!» братьев Коэн. Всего за свою карьеру актер снялся в 132 проектах.
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