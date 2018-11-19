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От Малахова массово бегут сотрудники
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СМИ узнали о массовом уходе сотрудников от Малахова 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Youtube.com
На ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» за год почти полностью обновился состав съемочной группы. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источник, знакомый со съемочным процессом.
По словам собеседника агентства, чаще всего увольнялись редакторы передачи. Причины увольнений источник «Ура.ру» не уточнил.
Ранее интернет-пользователи раскритиковали шоу Малахова из-за выпуска о 37-летнем актере Гогене Солнцеве и его 63-летней жене Екатерине Терешкович. «Ура.ру» отмечало, что терпению зрителей пришел конец из-за драки Солнцева с супругой. Пользователи писали, что им стыдно за Малахова. По их мнению, он выбирает для своих передач «грязные» сюжеты, которые не подходят для федеральных каналов.
Ранее Малахова назвали одним из журналистов, пользующихся у россиян наибольшим авторитетом. По данным исследования группы ЦИРКОН, на первое место россияне поставили телеведущего Владимира Соловьева, на второе — Малахова, а на третье — Владимира Познера.
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