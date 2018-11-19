Анита Цой спасла родственника Лолиты от смерти 

Певица Лолита Милявская во время тура по Белоруссии публично обратилась в соц. сети Instagram к Аните Цой. Дело в том, что брату мужа Лолиты две недели не могли поставить диагноз в городской больнице Могилева. Состояние мужчины ухудшилось, и тогда артистка обратилась за помощью к друзьям.
Содействие оказала певица Анита Цой, которая устроила родственника коллеги в московскую больницу, где врачи оперативно оказали ему срочную помощь.
«Если бы я не была артисткой, то у меня не было бы подруги Аниты Цой, благодаря которой сейчас врачи московской больницы спасают брата моего мужа… 2 недели не смогли поставить диагноз в обычной городской больнице Могилева. Ему кололи антибиотики, которые посадили печень… Анита, я тебя люблю», — прокомментировала ситуацию Лолита.