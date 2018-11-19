Анита Цой спасла родственника Лолиты от смерти

Певица Лолита Милявская во время тура по Белоруссии публично обратилась в соц. сети Instagram к Аните Цой . Дело в том, что брату мужа Лолиты две недели не могли поставить диагноз в городской больнице Могилева . Состояние мужчины ухудшилось, и тогда артистка обратилась за помощью к друзьям.

Содействие оказала певица Анита Цой, которая устроила родственника коллеги в московскую больницу, где врачи оперативно оказали ему срочную помощь.