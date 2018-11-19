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Вдова Караченцова спасает другого мужчину
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Поргина пытается помочь парализованному другу Караченцова 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Вдова Народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина после его смерти стала заботиться о его друге — каскадере Николае Астапове. Сейчас Поргина платит за его лечение, покупает необходимое. Об этом она сама рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
По словам Поргиной, раньше Астапов часто работал вместе с Караченцовым в кино, заменяя его в кадре для выполнения опасных трюков. С тех пор актер и каскадер дружили.
В 2005-м, когда Караченцов попал в серьезную аварию, Астапов помогал ему восстановиться.
«Приезжал, тренировал его, сделал специальный тренажер, повесил грушу, чтобы он ее бил», — объяснила Поргина.
Однако несколько позже в ДТП попал сам Астапов. После этого Караченцов сказал супруге, чтобы она «спасла» его друга так же, как «спасла» его.
Чем занимается овдовевшая Поргина
По словам Поргиной, в результате аварии каскадер оказался парализован, а около года назад его состояние усугубил инсульт. Сейчас Поргина платит за лечение друга семьи, покупает ему необходимое. Также вдова Караченцова наняла Астапову помощника, который помогает ему вновь начать ходить.
При этом Поргина отметила, что сын Астапова никак ему не помогает, а когда она однажды спросила, почему, он ответил, что «не обязан».
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