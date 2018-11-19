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Ответ Волочковой на шоу насмешил зрителей
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«Неловкий момент» в «Кто хочет стать миллионером» с Волочковой насмешил зрителей 

Lenta.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: @homoalt
Балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин не смогли ответить на вопрос о вымышленном городе на программе «Кто хочет стать миллионером». Из четырех городов они выбрали Славгород, в то время как населенных пунктов с таким названием сразу два — в России (Алтайский край) и в Белоруссии.
«Неловкий момент для жителей Славгорода», — пошутил в Twitter житель Барнаула.
Волочкова с Коклюшкиным дошли до девятого вопроса на 50 тысяч рублей. Игрокам предлагалось выбрать между Миргородом, Славгородом, Старгородом и Белгородом. Существование Старгорода и Белгорода не вызвало сомнений у участников, они выбирали между двумя другими вариантами и склонялись к Славгороду.
В результате игроки попросили попросили помощи у зала. Зрители проголосовали за Славгород. Волочкова с Коклюшкиным прислушались и дали неверный ответ. Оказалось, что вымышленным вариантом был Старгород.
Жители российского Славгорода отреагировали на ответ участников шоу с юмором и досадой.
«Эээ! Это родина моя» — возмущен @baranov_83.
Пользователи принялись устранять географическую неграмотность звезд шоу и рассказывать о Славгороде.
«Старгород из "12 стульев", Миргород — сборник произведений Гоголя», — напоминали они.
Пользователь @ggGcwylYIrjl8td предположила, что если бы этот вопрос задали ясеню, тот бы непременно ответил.
«Меня больше сочетание Волочкова — Коклюшкин убило», — отмечает Tom Diskein.
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