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Мать внесла ясность в странный развод Марии Порошиной
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Мать внесла ясность в странный развод Марии Порошиной 

Дни.ру + ещё 3 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Письма на стекле" (2014)
О разводе Марии Порошиной, который для фанатов стал неожиданным и даже странным, высказалась ее мать, артистка музыкального театра Наталья Красноярская. Женщина призналась, что давно хотела этого.
Для фанатов, журналистов и прочей заинтересованной общественности развод Марии Порошиной и Ильи Древнова после 17 лет совместной жизни стал сенсацией. Добавил пикантности ситуации и еще тот факт, что актриса оформила развод, будучи беременной, причем от другого мужчины.
Родители Марии не знают, кто является отцом ее будущего пятого ребенка. Отец Михаил Порошин вообще только недавно узнал о беременности наследницы (кстати, для него это будет уже 11-ый внук), а мать, артистка музыкального театра Наталья Красноярская и вовсе дала понять, что рада разводу Марии.
"Я давно хотела, чтобы это произошло. Есть мужчины, которые воспитываются мужчинами, а есть те, кто на всю жизнь остаются мальчиками. У нее не было помощи. Никакой. Маша даже дом строит одна, а он не хотел, говорил, что это лишние затраты. Я сама учила его дрелить", — рассказала мать Марии Порошиной в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.
Об отце пятого ребенка актрисы Наталья Красноярская высказалась скупо. Она о нем мало знает. Ей известно, что он живет за границей. О том, чтобы Мария покинула Россию, речи нет. Получается, что видеть своего ребенка любимый мужчина Порошиной сможет лишь время от времени.
Красноярская поведала, что дочь, несмотря на внушительный срок беременности, продолжает много работать. А с детьми: 12-летней Серафимой, восьмилетнюю Аграфеной и двухлетней Глафирой сидят три няни. Примечательно, что именно Марию мать называет главной в семье. К примеру, она принимала решения о том, как назвать дочерей, и чужое мнение (а, по признанию Красноярской, выбор Порошиной имен никем не приветствовался) она в расчет не брала.
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