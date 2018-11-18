Букет от Урганта сыграл злую шутку с Иреной Понарошку

Впервые телеведущая пришла в шоу известного комика осенью прошлого года. Зашла, как гость, а ушла с предложением работать в эфире "Вечернего Урганта"
ЗОЖ становится все более популярным. Чтобы разобраться в вопросе правильного питания, органической косметики, программа «Вечерний Ургант» прошлой осенью пригласил в студию эксперта в этой области — телеведущую Ирену Понарошку. Она уже много лет практикует растительное питание, занятия йогой, духовные практики.
Ирена вспомнила, как получила предложение работы от Ивана Урганта. «Дело было прошлой осенью, когда меня первый раз пригласили на эфир Вечернего Урганта @vecherniy_urgant. Было очень весело, мы мазались соловьиным пометом, а после записи мне предложили делать рубрику в программе! Короче, вышла я из Останкино с подаренным Иваном Андреевичем букетом и полными штанами эндорфина, адреналина и окситоцина». Но дальше ситуация развивалась не так, как ожидала Понарошку.
«Обзвонила всех ближних и дальних родственников, чтобы вечером смотрели эфир… мужу, как ближайшему из родственников, позвонила раз пять с визгами о том, как было классно, какая там душевная команда, как все пишется без дублей и тд и тп. Муж по такому случаю даже пришел домой с цветами. И вот 23.30 на часах, я усадила всю семью на диван перед телевизором, раздала им плакаты с моим именем и лепестки роз, чтобы осыпать ими Мою Великолепизну после просмотра…
И вдруг вижу, что оба букета — от мужа и Ивана стоят в вазах на тумбочке в прихожей, а должны быть в гостиной, — не порядок! Я подрываюсь с дивана под проигрыш группы «Фрукты», хватаю вазы, бегу с ними в гостиную, наступаю на брошенный Серафимом посреди коридора СКЕЙТ, земля уходит из-под ног, я лечу вверх тормашками, разбиваю обе вазы и лежу, как я и хотела, среди лепестков роз… но в луже воды, среди осколков стекла, с отбитым копчиком и эго. Зато гордыня и тщеславие меня как-то сразу попустилиА Иван Андреевич, к счастью, мне больше букетов не дарил».
Напомним, совсем недавно Ирена Понарошку во второй раз стала мамой. Новорожденного мальчика счастливые супруги назвали Теодором. Телеведущая заявила, что не будет стремиться к быстрому похудению. Но спустя две недели после родов она уже практически вернулась в свою дородовую форму.