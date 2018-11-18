Букет от Урганта сыграл злую шутку с Иреной Понарошку

Букет от Ивана Урганта сыграл злую шутку с Иреной Понарошку

Впервые телеведущая пришла в шоу известного комика осенью прошлого года. Зашла, как гость, а ушла с предложением работать в эфире "Вечернего Урганта"

ЗОЖ становится все более популярным. Чтобы разобраться в вопросе правильного питания, органической косметики, программа «Вечерний Ургант» прошлой осенью пригласил в студию эксперта в этой области — телеведущую Ирену Понарошку. Она уже много лет практикует растительное питание, занятия йогой, духовные практики.

Ирена вспомнила, как получила предложение работы от Ивана Урганта . «Дело было прошлой осенью, когда меня первый раз пригласили на эфир Вечернего Урганта @vecherniy_urgant. Было очень весело, мы мазались соловьиным пометом, а после записи мне предложили делать рубрику в программе! Короче, вышла я из Останкино с подаренным Иваном Андреевичем букетом и полными штанами эндорфина, адреналина и окситоцина». Но дальше ситуация развивалась не так, как ожидала Понарошку.

«Обзвонила всех ближних и дальних родственников, чтобы вечером смотрели эфир… мужу, как ближайшему из родственников, позвонила раз пять с визгами о том, как было классно, какая там душевная команда, как все пишется без дублей и тд и тп. Муж по такому случаю даже пришел домой с цветами. И вот 23.30 на часах, я усадила всю семью на диван перед телевизором, раздала им плакаты с моим именем и лепестки роз, чтобы осыпать ими Мою Великолепизну после просмотра…

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TV host, journalist 📺 Moscow (@irenaponaroshku) 18 Ноя 2018 в 8:08 PST И вдруг вижу, что оба букета — от мужа и Ивана стоят в вазах на тумбочке в прихожей, а должны быть в гостиной, — не порядок! Я подрываюсь с дивана под проигрыш группы «Фрукты», хватаю вазы, бегу с ними в гостиную, наступаю на брошенный Серафимом посреди коридора СКЕЙТ, земля уходит из-под ног, я лечу вверх тормашками, разбиваю обе вазы и лежу, как я и хотела, среди лепестков роз… но в луже воды, среди осколков стекла, с отбитым копчиком и эго. Зато гордыня и тщеславие меня как-то сразу попустилиА Иван Андреевич, к счастью, мне больше букетов не дарил».

Напомним, совсем недавно Ирена Понарошку во второй раз стала мамой. Новорожденного мальчика счастливые супруги назвали Теодором. Телеведущая заявила, что не будет стремиться к быстрому похудению. Но спустя две недели после родов она уже практически вернулась в свою дородовую форму.