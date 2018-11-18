Шнуров посвятил Осину стихотворение

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в память о певце Евгении Осине, опубликовав его в своем инстаграме.
Наступила осень,
За окном немило.
Умер Женя Осин,
Оттого что пил он.
В телефоне зуммер.
На асфальте мелом.
Женя Осин умер,
Оттого, что пел он.
Девочка всё плачет,
В старом автомате.
На ней серый плащик,
А под ним халатик.
Плакала нам осень,
Листьями кружила.
Умер Женя Осин,
Оттого что жил он.
Накануне стало известно о смерти 54-летнего исполнителя Евгения Осина. Певца похоронят на Троекуровском кладбище в Москве во вторник.
В 90-ых-начале 2000-ых Осин был широко известен. Его шлягеры «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и другие знала вся страны.