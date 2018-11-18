Шнуров посвятил Осину стихотворение

Шнуров написал стихотворение в память об Осине

Наступила осень,

За окном немило.

Умер Женя Осин,

Оттого что пил он.

В телефоне зуммер.

На асфальте мелом.

Женя Осин умер,

Оттого, что пел он.

Девочка всё плачет,

В старом автомате.

На ней серый плащик,

А под ним халатик.

Плакала нам осень,

Листьями кружила.

Умер Женя Осин,

Оттого что жил он.

Накануне стало известно о смерти 54-летнего исполнителя Евгения Осина. Певца похоронят на Троекуровском кладбище в Москве во вторник.

В 90-ых-начале 2000-ых Осин был широко известен. Его шлягеры «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и другие знала вся страны.