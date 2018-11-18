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Навка столкнулась с хамством в Сети
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Татьяна Навка столкнулась с хамством в Сети 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
Фото: Instagram
Татьяна вместе с дочерью Надей записали нежное поздравления для бабушки в ее день рождения, результатом творчества звездная мама поделилась в своем микроблоге.
Несколько часов назад Татьяна опубликовала в своем Instagram видеоролик, на котором маленькая Надя поздравляет свою бабушку с днем рождения. Девочка с выражением и очень старательно читает стихотворения.
Подписчики завалили артистку восхищенными комментариями. Тем не менее в бочке меда без ложки дегтя не обошлось. «Извините, некрасивый ребенок. Ничего в ней особенного нет. Если бы она не была дочкой известных родителей, никто и никогда её не заметил бы. Ещё раз извините», — написала под постом одна из комментаторов. Татьяна не оставила без внимание этот выпад в адрес дочери. Поклонницы бросились защищать Навку, и она поддержала их комментарии смайликами.
«Некрасивых детей не бывает, в этой девочке столько очарования и вырастет она красавицей!В этом нет сомнения вне зависимости кто ее родители», — пишут пользователи.
Татьяна с дочерью регулярно творчески подходят к поздравлению родственников. Старшей дочери спортсменки Александре на выпускной вечер Надя тоже читала стихи на сцене перед всей школой. Навка рассказывала, что малышка растет очень артистичной и выступления даются ей легко.
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