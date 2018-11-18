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Евгений Осин умер в 54 года
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"Не может передвигаться": травма Януковича оказалась серьезной
"Не может передвигаться": травма Януковича оказалась серьезной

Евгений Осин умер в 54 года 

Рамблер 2 часа назад
В 1996 году во время предвыборной кампании Бориса Ельцина Осин был в группе поддержки, станцевав с политиком на сцене во время концерта «Голосуй или проиграешь».
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