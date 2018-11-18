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Продюсер назвал причину смерти Евгения Осина
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Продюсер «Ласкового мая» рассказал о причине смерти Евгения Осина 

Москва24 32 минуты назад
Фото: vk.com/Евгений Осин l Evgeniy Osin
У Евгения Осина, умершего в субботу, был цирроз печени и нервное истощение, рассказал РИА Новости продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
"Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу", — отметил продюсер.
По его словам, певец постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги. Кроме того, месяц назад он лежал в клинике.
Осин ушел из жизни в субботу, 17 ноября, в возрасте 54 лет. Тело певца в его доме обнаружила сестра, которая не могла ему дозвониться. Место и дата похорон еще не известна.
Музыкант долгое время страдал от алкоголизма и проблем со здоровьем. Жил Осин один. В августе 2017 года он отправился на реабилитацию в Таиланд, но лечение не помогло.
Перед поездкой, Осина более недели выводили из запоя в одной из столичных клиник. Сестре певца пришлось даже писать в полицию заявление о пропаже.
Евгений Осин выступал в составе нескольких коллективов, в том числе в группе "Браво". Затем работал сольно. В своем творчестве совмещал так называемое дворовую романтическую музыку с эстрадными ритмами и рок-н-роллом.
Наиболее популярные песни Осина — "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка", "Таня плюс Володя", "Не верю" и "Попутчица".
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