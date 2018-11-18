Продюсер назвал причину смерти Евгения Осина

Продюсер «Ласкового мая» рассказал о причине смерти Евгения Осина

"Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу", — отметил продюсер.

По его словам, певец постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги. Кроме того, месяц назад он лежал в клинике.

Осин ушел из жизни в субботу, 17 ноября, в возрасте 54 лет. Тело певца в его доме обнаружила сестра, которая не могла ему дозвониться. Место и дата похорон еще не известна.

Музыкант долгое время страдал от алкоголизма и проблем со здоровьем. Жил Осин один. В августе 2017 года он отправился на реабилитацию в Таиланд, но лечение не помогло.

Перед поездкой, Осина более недели выводили из запоя в одной из столичных клиник. Сестре певца пришлось даже писать в полицию заявление о пропаже.

Евгений Осин выступал в составе нескольких коллективов, в том числе в группе "Браво". Затем работал сольно. В своем творчестве совмещал так называемое дворовую романтическую музыку с эстрадными ритмами и рок-н-роллом.

Наиболее популярные песни Осина — "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка", "Таня плюс Володя", "Не верю" и "Попутчица".