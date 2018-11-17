«Сестре Осина можно памятник при жизни ставить»: знакомые рассказали, как Осин боролся с алкоголизмом

На 55 году жизни в своей квартире в Москве скончался российский певец и музыкант Евгений Осин. Его тело нашла сестра Альбина. Именно благодаря ей он в последние годы выкарабкивался из запоев, обращался в медицинские центры и пытался реабилитироваться.

Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников, который организовал реабилитацию Осина в Таиланде, в интервью KP.RU рассказал, что сестра музыканта Альбина заботилась о нем в самые непростые периоды его жизни.

«Cестра Осина — это единственный для Жени по-настоящему родной человек, благодаря которому он все эти годы жил обеспеченно. Он мог бы уйти из жизни и раньше, если бы не ее поддержка. Сестре Осина можно памятник при жизни ставить, она много чего ради него сделала. Женя был в ремиссии 4 месяца, но потом вернулся к привычному для себя образу жизни», — поделился Никита Лушников.

Реабилитация Осина не имела смысла, он возвращался к пагубным привычкам. В последнее время он не пускал к себе даже самых близких людей.