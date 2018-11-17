Знакомые рассказали, как Осин боролся с алкоголизмом

Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников, который организовал реабилитацию Осина в Таиланде, рассказал о непростых последних годах музыканта.
На 55 году жизни в своей квартире в Москве скончался российский певец и музыкант Евгений Осин. Его тело нашла сестра Альбина. Именно благодаря ей он в последние годы выкарабкивался из запоев, обращался в медицинские центры и пытался реабилитироваться.
Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников, который организовал реабилитацию Осина в Таиланде, в интервью KP.RU рассказал, что сестра музыканта Альбина заботилась о нем в самые непростые периоды его жизни.
«Cестра Осина — это единственный для Жени по-настоящему родной человек, благодаря которому он все эти годы жил обеспеченно. Он мог бы уйти из жизни и раньше, если бы не ее поддержка. Сестре Осина можно памятник при жизни ставить, она много чего ради него сделала. Женя был в ремиссии 4 месяца, но потом вернулся к привычному для себя образу жизни», — поделился Никита Лушников.
Реабилитация Осина не имела смысла, он возвращался к пагубным привычкам. В последнее время он не пускал к себе даже самых близких людей.
«Хотя мы планировали его поездку в наш крымский реабилитационный лагерь. Но Женя все равно осел в своей квартире, которая и стала для него гробом. Он там был один, никого не пускал. Если друзья звонили в дверь, Женя вызывал полицию, вел себя агрессивно. Деньги у него были (видимо, давние сбережения), он тайком покупал алкоголь и закрывался один в квартире», — заявил хорошо знавший Осина Лушников.