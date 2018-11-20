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Малахова осудили за шоу про Осина
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Малахова осудили за шоу про Осина 

Рамблер + ещё 26 1 час назад
Фото: vk.com/Евгений Осин l Evgeniy Osin
Россияне осудили телеведущего Андрея Малахова за очередной эпизод его шоу «Прямой эфир», во время которого обсуждалась смерть певца Евгения Осина.
Эпизод, получивший название «Евгений Осин: смерть в полном одиночестве», был показан каналом «Россия» накануне. В ходе него много внимания было уделено алкогольной зависимости артиста.
Однако больше всего российских пользователей Сети возмутили кадры с пьяным Осиным, а также видео, на котором запечатлено то, как врачи помещают труп певца в автомобиль.
«Зачем такие кадры показывать?» — удивляется один из пользователей YouTube.
Другой заподозрил у Андрея Малахова «манию величия» из-за того, что «у него всегда вся страна смотрит и переживает про его алкоголиков, наркоманов, проституток».
Еще один напомнил журналисту, что про мертвых говорят «или хорошо, или ничего».
«Малахов, очнись от греха!» — просто призвал другой.
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