Малахова осудили за шоу про Осина 

Россияне осудили телеведущего Андрея Малахова за очередной эпизод его шоу «Прямой эфир», во время которого обсуждалась смерть певца Евгения Осина.
Эпизод, получивший название «Евгений Осин: смерть в полном одиночестве», был показан каналом «Россия» накануне. В ходе него много внимания было уделено алкогольной зависимости артиста.
Однако больше всего российских пользователей Сети возмутили кадры с пьяным Осиным, а также видео, на котором запечатлено то, как врачи помещают труп певца в автомобиль.
«Зачем такие кадры показывать?» — удивляется один из пользователей YouTube.
Другой заподозрил у Андрея Малахова «манию величия» из-за того, что «у него всегда вся страна смотрит и переживает про его алкоголиков, наркоманов, проституток».
Еще один напомнил журналисту, что про мертвых говорят «или хорошо, или ничего».
«Малахов, очнись от греха!» — просто призвал другой.