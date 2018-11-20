Малахова осудили за шоу про Осина

Эпизод, получивший название «Евгений Осин: смерть в полном одиночестве», был показан каналом «Россия» накануне. В ходе него много внимания было уделено алкогольной зависимости артиста.

Однако больше всего российских пользователей Сети возмутили кадры с пьяным Осиным, а также видео, на котором запечатлено то, как врачи помещают труп певца в автомобиль.

«Зачем такие кадры показывать?» — удивляется один из пользователей YouTube.

Другой заподозрил у Андрея Малахова «манию величия» из-за того, что «у него всегда вся страна смотрит и переживает про его алкоголиков, наркоманов, проституток».

Еще один напомнил журналисту, что про мертвых говорят «или хорошо, или ничего».