Данко: только у Наташи могла родиться такая Агата

«Моя заслуга»: Певец Данко о просящей милостыню жене

Бывшая гражданская жена певца Данко Наталья Устюменко, с которой они прожили 13 лет и разошлись после рождения дочери с ДЦП, была вынуждена практически просить милостыню. Женщина собирала деньги на покупку новой стиральной машины.

"Я не собиралась этот сбор объявлять, но у меня стиральная машинка сломалась, а без нее никак. У Агаты слюнки-то текут, коврики, на которых она лежит лицом, нужно постоянно стирать", — в эфире программы "Выход в люди" на телеканале "Россия 1" объяснила Наталья Устюменко причины, толкнувшие ее на сбор денег с неравнодушных, но посторонних людей.

По ее словам, расчитывать на поддержку родного отца девочки не приходится. "Мне очень обидно за ребенка, что произошло такое предательство. Я не представляю как можно ее оставить без опеки, без ласки", — подчеркнула бывшая гражданская жена певца Данко. К слову, она решила не добиваться выплаты алиментов артистом через суд, раз уж он занял такую позицию.

По словам певца Данко, их дочь не воспринимает действительность в полной мере, поэтому внимание родителей ей не нужно — его она, он уверен, попросту не замечает. "Я думаю, что так он пытается оправдаться, за то, что хочет устроить свою жизнь", — заметила Наталья Устюменко.

"Вот только у Наташи могла родиться такая вот Агата. Знаете, есть такой фильм "Невезучий", вот это про нее. У нее то болит нога, то голова, то она падает с катера, потом с мотоцикла. И все время дай, дай, и все мало. Как черная дыра", — рассказал сам артист.

"Вы поймите, что в том, что у нее есть возможность взять и за пару дней собрать кругленькую сумму, это моя заслуга. Я привлекал внимание людей к этой проблеме, я бил в набат!", — подчеркнул он.

По мнению певца Данко, этого вполне достаточно для поддержки своей дочери и бывшей гражданской жены, с которой они прожили вместе 13 лет. В этом его поддерживает и его новая возлюбленная Мария Силуянова, с которой они переехали жить в Ялту. Девушка уверена, что раз дочь ее возлюбленного застряла в развитии, то поддержка отца ей не нужна.