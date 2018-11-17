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Умер Евгений Осин
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Умер певец Евгений Осин 

Рамблер + ещё 26 48 минут назад
Певец Евгений Осин умер на 55 году жизни. Телеграм-канал Mash пишет, что причиной смерти стала остановка сердца.
По данным "Известий", Осин сутки не выходил на связь. Обеспокоенная сестра Альбина нашла певца мертвым у него дома.
Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Вся страна пела его шлягеры «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других. Он был широко известен, много снимался на телевидении в музыкальных проектах, в период предвыборной кампании Бориса Ельцина был в группе поддержки.
Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что у музыканта отказывают почки, ноги и после недавнего ДТП гниет рука.
В последние годы нередко появлялись сообщения о том, что  Осин не здоров, либо находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщалось, что у него цирроз печени, причиной которого мог быть алкоголизм. В прошлом году Осин прошел курс реабилитации в Таиланде, он отказался от алкоголя и старался вести здоровый образ жизни.
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