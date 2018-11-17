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Петросян необычно отметил развод со Степаненко
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Петросян погулял по Москве после развода со Степаненко 

Рамблер 1 час назад
После решения Хамовнического суда столицы о расторжении брака Евгения Петросяна и Елены Степаненко юморист выложил в своем инстаграме серию фото, сделанных в центре Москвы. Петросян позировал то на набережной Москвы-реки, то у фасадов зданий, в том числе у Большого театра.
Петросян развелся
«Сегодня я гулял по Москве и ловил солнечные лучи. Запасался витамином D на всю предстоящую зиму. Надо сказать, что сегодня довольно прохладно, но на солнышке такая прелесть», — прокомментировал он, подчеркнуто избегая упоминания значимого события в своей жизни.
Петросян также выложил фото из своего офиса. На всех снимках он одет весьма элегантно. Образ удачно дополняет шляпа и изящная бабочка. Фолловеры не преминули отметить внешний вид артиста, а также принялись поздравлять его с обретенной свободой.
«Мы тоже любим вас. С вами отдыхаешь заряжаешься. Все будет у вас хорошо», «Как всегда неотразим», «Следующий Холостяк на ТНТ — Вы!», «Фото свобода …», «Как денди Лондонский одет», «Всего Вам доброго!После развода жизнь только начинается!» — написали они.
Теперь суду предстоит решить вопрос о разделе имущества супругов. Иск в Хамовнический суд на раздел имущества подала Степаненко, претендующая на 80% совместно нажитого имущества, составляющего 1,5 миллиарда рублей.
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