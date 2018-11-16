Оскандалившегося Ефремова хотят оставить без работы

«Великого актера» Ефремова оставят без работы

Идея лишить актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России нашла неожиданную поддержку у некоторых деятелей культуры и телевидения. В то же время, мнения разделились: есть предложение уже присвоенного звания не лишать, а просто оставить Ефремова без работы.

Реакцию представителей актерского и режиссерского цеха собрал инициатор предложения о лишении Ефремова звания Вадим Манукян. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме благодарен, в частности, телеведущему Алексею Шахматову — который, по словам Манукяна, вник в суть его идеи.

"Речь идет не о выступлении на украинском радио, а именно о творческих вечерах "Господин хороший", где в своих номерах Ефремов издевался над Россией и ее гражданами. В одном из номеров Михаил нарядился "Девушкой-Россией" и рассказывал, какая она вся изгой и, дескать, ее все чураются. В другом номере он показал "типичного россиянина" в виде "ватника-пропойцы", для которого употребление боярышника — это норма", — отметил Манукян в интервью Дням.Ру.

Алексей Шахматов ранее назвал деятельность Ефремова "скоморошеством". Телеведущему непонятно, откуда взялся миф о Михаиле, как о "великом артисте".

"Я видел фрагменты, где он в Самаре пререкался со зрителями, будучи пьяным прилично. Назвать его великим? Великим актера делают роли. Самым изящным было его перевоплощение в начальника филерской команды в фильме "Статский советник" Филиппа Янковского. Вот там да, он был на своем месте — такой стукачек бегал", — высказался Шахматов. Телеведущий отмечает, что сегодня для того, чтобы набрать просмотры у определенной аудитории, достаточно "сказать Пууу… и какой-то прочитать смешной стишок".

Вадим Манукян, в свою очередь, напомнил, что в репертуаре Ефремова были номера про Путина, Крым и Донбасс, на тему российских политиков и агрессивности России. Руководство России это никак не задевает — так что эксперт не видит смысла останавливаться именно на этой части концертов актера на Украине.

"А вот издевательское и лубочное представление страны и ее граждан на потребу украинской публики — это уж, извините, задевает меня лично. Кстати, через неделю этот "перфоманс" повторится уже в России, в Екатеринбурге, в "Ельцин-центре", — подчеркивает Манукян.

Режиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко заявил, что не разделяет "идиотских" высказываний Ефремова — но это не повод лишать его звания заслуженного артиста. По мнению режиссера, вместо этого власть может не предлагать ему работу в государственных СМИ, кино и театре.

Известный музыкант Юрий Лоза также против такой меры, как лишение звания — но предложил другую меру воздействия.

"У нас существует общественное порицание, можно лишить его работы — не дать сыграть патриотическую роль", — заявил артист.