«Петросян свободен, деньги есть»

Суд поставил точку в 29-летнем браке юмориста

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись. Соответствующее решение вынес Хамовнический суд Москвы . Для того чтобы расторгнуть 29-летний брак потребовалось всего 15 минут. В суд ни один из артистов не пришел: 73-летний народный артист РСФСР предпочел беговую дорожку.

Впрочем, лично присутствие сторон в суде и не требовалось, было достаточно их адвокатов. После того, как судья Наталья Шевьева расторгла брак, слушание плавно перешло в процесс по разделу имущества, который длится с конца июля.

После окончания заседания адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Петросяна, не скрывал радости за своего клиента.

«Можно поздравить Евгения Вагановича, он еще не знает. Он сейчас в фитнес-клубе, занимается спортом», — сообщил он.

Юрист добавил, что в жизни его клиента началась новая страница, а ноябрь стал для него знаковым месяцем.

Жорин напомнил, что именно в ноябре 1989 года — 29 лет назад был зарегистрирован брак Петросяна и Степаненко. Затем адвокат по традиции «прошелся» по своему оппоненту. Он в очередной раз обвинил Елену Степаненко в том, что та якобы тянула с разводом.

«Она опасается, что Петросян снова вступит в брак. Могу сказать, что обоснованно опасается», — сделал неожиданное заявление адвокат.

Он поведал о «коварном плане» юмористки.

«Капкан» для Петросяна

«Был хитроумный план Степаненко, который не сработал. Она же не просто так подала в суд иск о разделе имущества и туда же присоединила требование о расторжении брака. Это было сделано для того, чтобы эти требования рассматривались одновременно. Поскольку раздел имущества процедура длительная, она хотела увязать это с расторжением брака, чтобы не дать Петросяну развестись, затянув это на долгие годы», — поделился Сергей Жорин видением происходящего.

Он добавил, что в рамках процесса по разделу имущества 16 ноября ему удалось добиться разблокировки счета, на котором хранились деньги его доверителя. Теперь он сможет платить коммуналку.

«Петросян свободен, брак расторгнут, деньги есть, жизнь прекрасна. Он не унывает, залы у него битком, зритель идет», — был воодушевлен адвокат.

При этом Жорин добавил, что поскольку для его клиента «ключевым» вопросом было расторжение брака, то он не против, чтобы процесс по разделу имущества длился «хоть годами, хоть тысячелетиями». Сама Елена Степаненко, по его мнению, «фактически оказалась в капкане, который сама приготовила для Петросяна».

Напомним, что по утверждению Сергея Жорина, супруги уже не живут вместе 15 лет. СМИ писали, что народный артист РСФСР обзавелся молодой возлюбленной.

Невиновная Степаненко

Представляющая интересы Елены Степаненко адвокат Елена Забралова также прокомментировало состоявшееся решение. Она заверила, что ее клиентка никогда не затягивала развод, а Жорин от имени Петросяна попросил три месяца для возможности «примирения сторон и решения спорных вопросов мирным путем».

Юрист отметила, что Степаненко с самого начала просила расторгнуть брак и поделить имущество, но в просительной части закралась техническая ошибка: забыли указать требование о разводе.

«Затем исправили мы недостаток, но Петросян уже подал в суд встречный иск о разводе», — сказала Забралова.

Она обрадовалась тому, что суд снял арест и со счета Степаненко, на который теперь может поступать зарплата. К нему же привязана и ее социальная карта.

Процесс о разводе и разделе имущества 73-летнего народного артист РСФСР Евгения Петросяна и 65-летней заслуженной артистки России, телеведущей и пародистки Елены Степаненко стартовал в августе 2018 года. Звездная пара делит имущество, которое СМИ оценили в 1,5 млрд рублей. Речь идет о 12 квартирах, машинах и парковочных местах, предметах искусства и антиквариате, среди которого коллекция икон и старинных книг.

Если верить адвокату Степаненко Елене Забраловой, ее клиентка претендует на 50% совместно нажитого имущества плюс 7% (половина собственности, которую Петросян успел вывести).

Защитник Петросяна Сергей Жорин, в свою очередь, утверждает, что истица хочет оставить себе более 80%. Основной спор разгорелся вокруг квартиры-музея артиста, которая по стоимости составляет почти половину всего имущества. Никто не хочет оставлять ее себе.

Следующее заседание по делу состоится 11 декабря. Поскольку ранее приставы составили опись имущества, каждая из сторон должна предоставить свою оценку. Если они не сойдутся во мнении, будет назначена экспертиза. В этой связи вынесение решения до конца года маловероятно.