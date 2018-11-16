Бузову спасли от любовника-уголовника

Отец Ольги Бузовой спас дочь от избивавшего ее любовника

Отец известной певицы Ольги Бузовой рассказал, что один из ухажеров дочери ее избивал и что ему пришлось выкрасть Ольгу. Об это он сообщил телеканалу «Россия 1» в передаче, посвященной поп-звезде. Бузова пригласила в студию не только своих родителей, но и друзей и бывших одноклассников, с которыми общалась еще до «Дома 2».

Делясь воспоминаниями, Игорь Бузов вспомнил давнюю историю, когда Ольга, будучи первокурсницей, начала встречаться с молодым человеком с уголовным прошлым. Он признался, что ему пришлось выручать дочь и буквально спасать ее из рук мошенника.

«22-23 года ему. Жулик, мошенник, — рассказал отец певицы. — Она влюбляется в него по уши. Он выманивает меня в кафешку, заговаривает зубы, а Оля в это время что-то там собрала и умотала. Ольга со мной не общалась, стыдилась своего поступка. Она больше с мамой. Этот парень стал поднимать руку на нее. В общем, потом выкрал дочку из той квартиры, где они жили».

Родители Бузовой развелись уже давно, и она чаще общается с матерью, которой купила в Санкт-Петербурге квартиру, хотя отец переехал в Москву , и ему проще видеться с дочерью.

«У папы был сложный период в жизни, поэтому я захотела забрать папочку в Москву, — сказала Ольга. — Я считала, что мужчина должен работать, и тогда я понимала, где он будет чувствовать себя счастливым мужчиной и отцом дочерей. Сейчас он работает в компании».

Как рассказал ее отец, она всегда знакомила его с мужчинами, с которыми у нее были серьезные отношения, однако во время развода с футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым держала все в себе и ничего ему не рассказывала.

«О ситуации с Тарасовым я не был в курсе. Она мне не сообщила. Оля такой человек, что когда ей сложно, она замыкается. У нее были другие советчики», — отметил Игорь Бузов.

Он также подчеркнул, что его дочери «будет тяжело найти себе спутника». По мнению Игоря, «вокруг нее появляется много людей, которых она не интересует как симпатичная девушка». Людей привлекают ее слава и деньги, и поэтому его дочь «начинает комплексовать».

Сама Бузова призналась, что перестала следить за личной жизнью бывшего мужа, а также неожиданно заявила, что хочет стать матерью.

«Я сама была удивлена такому своему желанию, — сказала певица. — Оно возникает не по прихоти какой-то и не по словам общественности. И это чувство я ощутила. Но есть проблема. Для того чтобы родить ребенка, нужен мужчина».

На днях популярный певец и бывший участник группы Smash! Сергей Лазарев пошутил над вокальными способностями Бузовой. Это произошло во время съемок развлекательной передачи «Agent Show». В одном из эпизодов шоу ведущая программы предложила Лазареву сыграть в игру под названием «Исповедь». Она вспомнила, как в рамках нового гастрольного тура российский исполнитель примерил на себя образ священника, и предложила певцу попробовать угадать, кому из звезд российского шоу-бизнеса принадлежат те или иные «грехи». С тем, чтобы угадать, какая из фраз принадлежит Ольге Бузовой, проблем у певца не было.

«Святой отец, я согрешила. Я певица, а грех в том, что так считаю только я, а…» — не закончила фразу ведущая.

«Олечка, я прощаю тебе твои грехи», — заявил певец под аплодисменты зрителей.

Ранее блогер из Краснодара обвинила Ольгу Бузову в мошенничестве и подала заявление в полицию. В сентябре Бузова проводила розыгрыш автомобиля в своем инстаграме, за участие в котором нужно было заплатить от 50 до 100 тыс. рублей. В обмен на это артистка должна была обеспечить увеличение числа подписчиков спонсоров в социальных сетях. В общей сложности благодаря 150 спонсорам было собрано 12 млн рублей.

Одна из участниц конкурса подала заявление в главное следственное управление МВД РФ . Щъркова (с твердым знаком, согласно документам) Кристина Владимировна из Краснодара обвинила Бузову в мошенничестве и подробно описала, как отправила деньги и стала жертвой аферы. В заявлении она сообщила, что перечислила на карту, оформленную на Исаева Александра Юрьевича , сумму в размере 100 тысяч рублей.

По словам адвоката артистки, этот вопрос уже решен и никаких нарушений со стороны телеведущей не было. Теперь Бузова готовится к сольному концерту и ко встрече в суде с обидчиками.