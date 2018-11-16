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Россиян взбесил выпуск шоу Малахова о Солнцеве
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Россияне раскритиковали выпуск шоу Малахова о Солнцеве 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи раскритиковали шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» из-за выпуска о Гогене Солнцеве и его 63-летней жене Екатерине. Внимание на это обратило «Ура.ру».
Агентство отмечает, что терпению зрителей пришел конец из-за драки Солнцева с супругой.
«Какая цель этих грязных, тупых шоу, господин Малахов?» — процитировало «Ура.ру» одного из пользователей.
Солнцев опубликовал в Instagram анонс программы. На записи видно, как он бьёт Екатерину веником.
«Такое шоу мы заслужили… ПОМОИ», — возмутился в комментариях @iamsletov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Поэтому я и не смотрю TV, смотреть нечего. Почему то взяли в моду показывать всякую ***. <…> Сейчас если включаешь телевизор сразу думаешь деградация полная у народа. И, Андрей не позорьтесь с такими эфирами уж лучше Аффтар жжёт продолжайте», — написала @le.na1175
«Вот точно стыдно за Малахова. Во что он превратил свои передачи, кого показывает…жуть», — добавил @grishcheniasergei.
«Фуууу, мне давно так не тошнило! И это даже не смешно…шоу уродов!неужели это сюжет для федеральных каналов, про извращенцев?» — написала @korotunira.
Про отношения 37-летнего Гогена Солнцева и 63-летней Екатерины Терешкович рассказывали в нескольких шоу. По словам Солнцева, он встретил Терешкович через несколько месяцев после смерти его девушки Галины Ивановой.
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