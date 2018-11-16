Болезнь Караченцова перечеркнула карьеру сына

Болезнь и смерть Караченцова перечеркнули блестящую карьеру сына

У 40-летнего сына актера была была блестящая карьера окончил МГИМО , был преуспевающим адвокатом. Но болезнь Николая Петровича направила жизнь совсем в другое русло.

Андрей Караченцов никогда не хотел становиться актером, как знаменитый отец, никогда не грезил сценой и экраном. Этого богемого мира он словно бы сторонился. Но ему все-таки пришлось связаться с артистами и культурой.

После несчастья со знаменитым отцом Андрей приостановил адвокатскую практику, чтобы возглавить Культурный центр Николая Караченцова — Андрей там сегодня работает генеральным директором. Для наследника оказалось куда важнее сохранить память о знаменитом отце, нежели заниматься собственной карьерой.

Планов у Центра много — это и проведение фестиваля актерской песни имени Караченцова, и учреждение специальной премии, и даже съемки биографического сериала о жизни и смерти Николая Петровича.

"Папа уходил очень легко, я бы сказал. Не испытывал никаких мук, физической боли. Может, в какой-то степени из-за того, что были замечательные врачи и папе помогали, — рассказывал ранее Караченцов. — Ему уже было тяжел говорить, но пытался что-то сказать — открывал глаза, смотрел… Видел, что я приехал. Видно было, что ему спокойнее стало от моего приезда. Была и маска на лице, которая подавала кислород, поэтому, конечно, что-то сказать четко ему было сложно. В любом случае, мы друг друга поняли".

Супруга Андрея Карачецова Ирина — врач акушер-гинеколог, доцент, кандидат медицинских наук, преподаватель РНИМУ им. Пирогова. У них, как пишет газета "Зажигай!", трое дочерей, младшей их которых всего два года.