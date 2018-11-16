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Петросян развелся
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Петросян развелся 

Рамблер + ещё 19 41 минуту назад
Хамовнический суд Москвы расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.
Юрист назвал расторжение брака «маленькой, но важной победой» и подчеркнул, что теперь Петросян — официально холостяк.
Жорин добавил, что Степаненко всеми способами затягивала процесс развода.
Этим летом Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. Жорин заявлял, что супруги около 15 лет не вели совместное хозяйство и не жили как муж и жена. По словам юриста, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше.
Жорин говорил, что юмористка передумала разводиться и решила затянуть процесс раздела имущества. По его словам, когда развод не выделен в отдельный процесс, то его рассматривают вместе с разделом имущества, что может занять не месяцы, а годы.
Адвокат Степаненко утверждала, что супружеские отношения в паре сохранялись до 2017 года. По словам представительницы артистки, после развода Степаненко согласна получить меньше половины имущества.
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