Петросян развелся

Юрист назвал расторжение брака «маленькой, но важной победой» и подчеркнул, что теперь Петросян — официально холостяк.

Жорин добавил, что Степаненко всеми способами затягивала процесс развода.

Этим летом Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. Жорин заявлял, что супруги около 15 лет не вели совместное хозяйство и не жили как муж и жена. По словам юриста, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше.

Жорин говорил, что юмористка передумала разводиться и решила затянуть процесс раздела имущества. По его словам, когда развод не выделен в отдельный процесс, то его рассматривают вместе с разделом имущества, что может занять не месяцы, а годы.

Адвокат Степаненко утверждала, что супружеские отношения в паре сохранялись до 2017 года. По словам представительницы артистки, после развода Степаненко согласна получить меньше половины имущества.