Звезда «6 кадров» решился на усыновление

Актер Сергей Дорогов давно мечтает о детях. Артист готов взять ребенка из детского дома.
Актер Сергей Дорогов известен широкому зрителю благодаря съемкам в скетч-шоу «6 кадров». Всю свою жизнь артист посвятил работе и построил хорошую актерскую карьеру. Теперь Сергей задумался о детях.
Отметим, что у 59-летнего артиста есть падчерица Анна — дочь его супруги Татьяны от предыдущих отношений. Однако Анна давно выросла, а Дорогов мечтает о том, чтобы в его доме появились маленькие дети.
У Татьяны и Сергея нет совместных детей. Не так давно супруги задумались о том, чтобы усыновить ребенка. «Татьяна даже сама как-то сказала: „а почему бы нам не усыновить ребенка“? Ну, а пока дарим тепло домашним любимцам. Животные — это счастье. Я даже не представляю, как без них могу жить», — признался актер.
Супруги прекрасно понимают, что процесс усыновления будет довольно долгим, однако они готовы ждать столько, сколько потребуется. Отметим, что Сергей и Татьяна вместе уже 15 лет.
«Мы с Таней работали вместе в театре. Помню, у нее был тогда день рождения в театре. И как-то мы друг на друга чуть-чуть по-другому посмотрели. Вот так все началось и продолжается уже столько лет. Решили расписаться, когда мне было уже за 40. Работница ЗАГСа долго листала мой паспорт. Один раз пролистала, второй. Вижу, что она раздражается. Я говорю: «Что вы там ищете?» Она: «Да я не понимаю, где печать». Я говорю: «Да вы что, я в первый раз». Она: «Да ладно?!» Работница искала печать о разводе, потому что я был уже в возрасте», — вспоминает Дорогов в интервью с «Пятым каналом».