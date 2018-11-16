Звезда «6 кадров» решился на усыновление

Звезда «6 кадров» Сергей Дорогов решился на усыновление ребенка

Актер Сергей Дорогов давно мечтает о детях. Артист готов взять ребенка из детского дома.

Актер Сергей Дорогов известен широкому зрителю благодаря съемкам в скетч-шоу «6 кадров». Всю свою жизнь артист посвятил работе и построил хорошую актерскую карьеру. Теперь Сергей задумался о детях.

Отметим, что у 59-летнего артиста есть падчерица Анна — дочь его супруги Татьяны от предыдущих отношений. Однако Анна давно выросла, а Дорогов мечтает о том, чтобы в его доме появились маленькие дети.

У Татьяны и Сергея нет совместных детей. Не так давно супруги задумались о том, чтобы усыновить ребенка. «Татьяна даже сама как-то сказала: „а почему бы нам не усыновить ребенка“? Ну, а пока дарим тепло домашним любимцам. Животные — это счастье. Я даже не представляю, как без них могу жить», — признался актер.

Супруги прекрасно понимают, что процесс усыновления будет довольно долгим, однако они готовы ждать столько, сколько потребуется. Отметим, что Сергей и Татьяна вместе уже 15 лет.