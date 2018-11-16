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Панин довёл фанатов до истерики
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Алексей Панин довёл фанатов до истерики 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Алексей Панин пытается создать образ «крутого парня», который любит драйв, скорость, приключения и скандалы вокруг своей персоны. На этот раз он вновь решил удивить подписчиков Инстаграм и показался в необычном виде.
На фото актер с обнаженным торсом что-то эмоционально говорит. На его губах ярко выделяется грим, больше похожий на макияж.
Образ неприятно удивил поклонников, некоторые даже начали сомневаться в ориентации артиста. Посыпались гневные реплики «диванных критиков» — «еще и губы накрасил», «даже Чайковский так не делал».
Как оказалось, эпатажный вид Панина — всего лишь роль в новой постановке Романа Виктюка. Это объяснение несколько успокоило фанатов. Взрыв эмоций прекратился.
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