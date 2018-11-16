Алексей Панин довёл фанатов до истерики

Алексей Панин пытается создать образ «крутого парня», который любит драйв, скорость, приключения и скандалы вокруг своей персоны. На этот раз он вновь решил удивить подписчиков Инстаграм и показался в необычном виде.

На фото актер с обнаженным торсом что-то эмоционально говорит. На его губах ярко выделяется грим, больше похожий на макияж.

Образ неприятно удивил поклонников, некоторые даже начали сомневаться в ориентации артиста. Посыпались гневные реплики «диванных критиков» — «еще и губы накрасил», «даже Чайковский так не делал».